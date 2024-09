Marco Bucci è il candidato scelto dal centrodestra per la Liguria.

Marco Bucci è il candidato scelto dal centrodestra per la Liguria.

I leader del centrodestra, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi, hanno proposto il sindaco di Genova, Bucci, come successore di Toti nella presidenza della Regione Liguria, sottolineando le sue eccellenti capacità di gestione. Il Partito Democratico critica la decisione, vista come un'affronto ai residenti di Genova e tinta dall'ombra dello scandalo di corruzione che ha fatto dimettere l'ex governatore.

I leader della coalizione di centrodestra – Meloni, Salvini, Tajani e Lupi – hanno proposto il sindaco di Genova, Bucci, come successore di Toti alla presidenza della Regione Liguria. L’annuncio è avvenuto attraverso una dichiarazione congiunta. “Bucci si è rivelato eccellente nella gestione di Genova, quindi è l’individuo ideale per altrettanto positivamente succedere a Toti e mantenere l’elevata crescita che la Liguria ha sperimentato sotto la guida del centrodestra”, si legge nella dichiarazione.

Il Partito Democratico, tuttavia, considera questa decisione come un’affronto ai cittadini di Genova, che diventerebbero privi di un sindaco, oltre ad essere ancora sotto l’ombra del recente scandalo di corruzione che ha obbligato il governatore precedente a dimettersi.