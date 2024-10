Sonia Bruganelli's changing relationships and alleged involvement in Marco Salvati's departure from "Avanti Un Altro" raise questions and speculation. Is there truth to the rumors? Only time will tell

Durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha espresso il suo disappunto riguardo il cambiamento nell’atteggiamento delle persone intorno a lei. Ha affermato che, in passato, molti la sostenevano solo perché era la moglie di Paolo Bonolis, mentre ora questo supporto è venuto a mancare. “Ultimamente, le relazioni con il mondo che mi circonda sono mutate. Prima, anche se non ero considerata attraente, le persone riuscivano ad accettarlo perché per loro era importante avere un legame con me. Ora, se non piaccio, nessuno sembra più disposto a offrirmi il proprio aiuto”.

Sebbene non abbia fatto nomi specifici, l’allusione a Marco Salvati è stata evidente. La settimana precedente, lo storico autore di Bonolis aveva twittato: “Entrare nel mondo della TV implica voler essere riconosciuti per la propria identità. Lei ci è riuscita”. Fronteggiando il recente sfogo di Sonia, Salvati ha risposto: “Sonia, parlo ora e poi non lo farò più. Non è corretto dire che la gente ti critica perché non sei più solo la moglie di qualcuno. Io l’ho fatto anche quando lo eri, e tu hai contribuito a farmi allontanare da un programma a cui tenevo moltissimo. Sappi che mi susciti anche un po’ di pietà”.

Il “programma” in questione è chiaramente Avanti Un Altro, dove Salvati aveva un ruolo fondamentale come autore e giudice, ma che lo ha visto scomparire nell’ultima stagione. Lo scorso anno, Dagospia aveva sottolineato tale assenza, affermando che nonostante firmasse il format, non era più presente in studio.

Cosa è successo? Potrebbe esserci l’intervento di Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis? Alcuni affermano che avrebbe richiesto all’ex coniuge di allontanare il suo collaboratore di lunga data. Sarà una notizia fondata? All’epoca, la persona coinvolta aveva smentito tali affermazioni