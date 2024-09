Maria Mattarella, la nipote del presidente della Repubblica, è deceduta.

Con 62 anni di età e professione d’avvocatessa, Maria Mattarella, ex segretaria generale della Regione Siciliana e figlia di Piersanti Mattarella, ex Presidente della Regione brutalmente assassinato dalla mafia nel 1980, è deceduta oggi nel suo domicilio a Palermo. Maria era nipote dell’attual...

Con 62 anni di età e professione d’avvocatessa, Maria Mattarella, ex segretaria generale della Regione Siciliana e figlia di Piersanti Mattarella, ex Presidente della Regione brutalmente assassinato dalla mafia nel 1980, è deceduta oggi nel suo domicilio a Palermo. Maria era nipote dell’attuale presidente della Repubblica e lascia dietro di sé due figli, Giovanni e Piersanti, frutto dell’amore con il suo defunto marito, Alessandro Argiroffi, professore universitario di Filosofia del Diritto che è spirato in modo inaspettato nel 2015. Maria, che una volta rivestì la carica di capo legislativo della Regione, aveva ricevuto il battesimo dal capo dello Stato, il quale da ieri si trova a Palermo. Maria aveva solo 18 anni quando vide suo padre, Piersanti, essere ripetutamente colpito a morte mentre sedeva sul sedile posteriore della loro auto. Affiancata dal sostegno dei suoi cari, Maria Mattarella ha perso una lunga battaglia contro una malattia incurabile. Essendo la seconda figlia di Piersanti, aveva sempre avuto un legame molto stretto con il capo dello Stato.