Le dichiarazioni di Amedeo Goria

Recentemente, Amedeo Goria ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato l’indignazione della sua ex moglie, Maria Teresa Ruta. Durante un’intervista al settimanale Nuovo, Goria ha affermato di essere ancora single e di sognare di incontrare una donna come la sua ex moglie. Queste parole non sono passate inosservate e hanno fatto infuriare la conduttrice, che ha deciso di rispondere in modo incisivo.

La reazione di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa ha espresso il suo disappunto, sottolineando che le affermazioni di Goria non fanno bene al suo attuale compagno, Roberto Zappulla. “Credo che sia arrivato il momento per Amedeo di lasciarsi alle spalle la nostalgia e di rifarsi una vita senza più pensare a me”, ha dichiarato la Ruta. La conduttrice ha anche commentato con sarcasmo la situazione sentimentale dell’ex marito, suggerendo che potrebbe essere opportuno per lui trovare una badante piuttosto che cercare un nuovo amore.

Un confronto tra solitudine e nuove opportunità

Maria Teresa ha poi riflettuto sulla solitudine che Amedeo potrebbe provare, affermando che per le donne è più facile affrontare questo stato d’animo. “Quando si invecchia si dicono tante sciocchezze!”, ha tuonato, evidenziando come Goria stia vivendo un momento difficile. La conduttrice ha anche ironizzato sulla possibilità che gli uomini, con l’avanzare dell’età, possano trovare nella badante una compagna di vita, un tema che suscita spesso polemiche tra i familiari.

Un Natale da nonna e una nuova vita

Nonostante le tensioni con l’ex marito, Maria Teresa ha recentemente festeggiato un Natale speciale come nonna dei suoi due nipotini, Anita e Noah. “È stato tutto più magico”, ha raccontato, esprimendo la gioia di trascorrere le festività con la sua famiglia. La conduttrice sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita, lontana dalle polemiche e concentrata sui momenti felici con i suoi cari.