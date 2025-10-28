Marina militare: Barelli, 'congratulazioni all'ammiraglio Berutti Bergotto'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero gruppo dei deputati di Forza Italia, le più sincere congratulazioni all’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto per la nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare". Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

"L’Ammiraglio Berutti Bergotto – prosegue – rappresenta un esempio di dedizione, competenza e spirito di servizio al Paese.

La sua lunga e prestigiosa carriera nelle Forze Armate è garanzia di equilibrio, esperienza e visione strategica in un momento in cui la sicurezza e la proiezione marittima dell’Italia rivestono un ruolo sempre più decisivo nello scenario internazionale".

"Un sentito ringraziamento va all’Ammiraglio Enrico Credendino per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha guidato la Marina Militare in questi anni, contribuendo a rafforzare il prestigio delle nostre Forze Armate e la credibilità dell’Italia nel mondo", conclude.