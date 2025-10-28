Marina militare: La Russa, 'buon vento all'ammiraglio Berutti Bergotto'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Buon vento all’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto e le mie sincere congratulazioni per la sua nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. All’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino va il mio ringraziamento per l’impegno e l...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Buon vento all’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto e le mie sincere congratulazioni per la sua nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. All’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino va il mio ringraziamento per l’impegno e la dedizione con cui ha servito la Marina e la Nazione". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.