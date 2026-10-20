Durante la trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo il giurato Guillermo Mariotto ha scagliato una serie di critiche contro la collega Barbara D’Urso anche giudice di Ballando con le Stelle. Le dichiarazioni sono arrivate poche ore dopo l’intervista di D’Urso a Domenica In dove la conduttrice aveva difeso il suo voto di dieci assegnato a Ornella Muti e al ballerino Pasquale La Rocca.

Mariotto ha definito l’intervento di D’Urso una “messinscena” e ha sottolineato che non regge il confronto con la diva romana.

Mariotto accusa D’Urso di non reggere il confronto con Ornella Muti

Nel suo intervento, il venezuelano ha dichiarato apertamente che Barbara D’Urso non è in grado di confrontarsi con la presenza scenica di Ornella Muti definendola una donna che “ti fulmina con lo sguardo”.

Il giudice ha poi aggiunto che il voto di dieci assegnato da D’Urso nella terza puntata del dance-show sembra falso e recitato. “Si capiva che era un voto finto”, ha ribadito Mariotto, precisando di aver dato anch’egli dieci, ma per merito reale.

Il voto di 10 definito finto

Secondo Mariotto, la valutazione di D’Urso non corrispondeva alla qualità della performance di Muti e La Rocca.

Il critico ha usato il gesto di “colpire con la palette” per sottolineare il suo dissenso, facendo capire che il punteggio non fosse basato su criteri oggettivi. La polemica ha subito coinvolto anche Simona Ventura custode del tesoretto, che aveva insinuato una possibile gelosia di D’Urso verso la coppia.

Critiche sul comportamento di D’Urso verso la stampa

Oltre al giudizio artistico, Mariotto ha puntato il dito sul rapporto di D’Urso con i giornalisti. Il giurato ha sostenuto che la conduttrice evita sistematicamente le domande del reporter Domenico Marocchi inviato de La Volta Buona. “Lei scappa da Marocchi sempre, non si ferma mai, scappa sempre da tutti, sta solo col suo blogger”, ha proclamato, insinuando un atteggiamento di fuga dalle interviste tradizionali.

Reazioni a La Volta Buona e contesto della polemica

Balivo, di fronte alle affermazioni di Mariotto, ha espresso il proprio disaccordo, affermando di non condividere le critiche dell’estetista. Tuttavia, il giudice è rimasto fermo, aggiungendo che D’Urso dovrebbe “prendere una posizione più chiara” e smettere di “fare buonismo”. In precedenza, già dopo il debutto del programma, Mariotto aveva chiesto di “stanare” sia D’Urso sia Alberto Matano sottolineando l’importanza di una giuria coerente e trasparente. La polemica, alimentata da tweet e commenti sui social, promette ulteriori scintille nella prossima puntata di Ballando con le Stelle.