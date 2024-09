Martedì, i soci della Rai si riuniranno per un'assemblea, seguita da una riunione del nuovo consiglio di amministrazione.

L'assemblea generale degli azionisti della Rai è prevista per il 1 ottobre, mirando a nominare il nuovo consiglio di amministrazione, tra cui Simona Agnes e Giampaolo Rossi. Rossi è proposto per il ruolo di Amministratore Delegato, mentre Agnes potrebbe diventare Presidente, a condizione dell'approvazione della Commissione di Vigilanza. Una riunione del nuovo consiglio si svolgerà nel pomeriggio, dove potrebbe essere nominato anche il Direttore Generale.

L’assemblea generale degli azionisti di Rai, il Ministero dell’Economia e Siae, è programmata per martedì 1 ottobre alle 12.30, con l’obiettivo di nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Il consiglio proposto include Simona Agnes, Giampaolo Rossi, Alessandro Di Majo, Federica Frangi, Antonio Marano, Roberto Natale e Davide Di Pietro, con una proposta per nominare Rossi come nuovo Amministratore Delegato. Successivamente, si prevede che la prima riunione del nuovo consiglio si svolga nel primo pomeriggio, con la possibilità di conferire a Rossi il ruolo di Amministratore Delegato e a Agnes il titolo di Presidente. È noto che per essere efficace, la nomina del Presidente deve ricevere l’approvazione di una maggioranza qualificata di due terzi della Commissione di Vigilanza. Si prevede che la riunione del comitato parlamentare si svolga entro una settimana. Durante il primo incontro del nuovo consiglio, l’Amministratore Delegato potrebbe presentare la nomina del Direttore Generale.