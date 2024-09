Temptation Island, Martina è la nuova tronista di Uomini e Donne

Martina De Ioannon, conosciuta prima a Temptation Island, è la nuova tronista che si aggiunge a Francesca Sorrentino in Uomini e Donne. Provenendo dall’edizione più recente del reality show di tentazioni, è ora attratta nel regno di Maria De Filippi in cerca dell’amore negli studi Elios. Nella sua presentazione, ha rievocato la sua storia con Raul, conclusa sulle spiagge sarde, e ha ammesso di aver avuto un breve rapporto romantico con il tentatore Carlo. Ora, De Ioannon è single e pronta a innamorarsi di nuovo.

La presentazione di Martina De Ioannon

“Ero convinta che questa esperienza avrebbe preso una direzione completamente diversa. Entrai nel programma pensando di amare Raul, ma poi tutto cambiò. Credevo che il problema principale della nostra relazione fosse la gelosia, ma durante il mio soggiorno a Temptation Island, ho realizzato che non era più il nocciolo della questione. Dopo una settimana, mi sono resa conto che non ero più innamorata di lui. Questa scelta non è stata semplice da prendere, perchè è stata una sorpresa per me. Ma come sempre faccio, ho affrontato la situazione frontalmente. Quindi ho optato per terminare quella relazione che non sarebbe stata autentica.

Dentro il programma, mi sono sentita legata a Carlo, uno dei celibi. Ho scelto di vivere questa connessione perché ho sempre voluto essere sincera con me stessa e ho deciso di essere onesta anche con le persone intorno a me. Al termine del programma, Carlo mi ha raggiunto. Abbiamo comunicato, ci siamo incontrati e abbiamo provato ad avere una relazione, ma non ha funzionato. Ho capito che non eravamo compatibili. Ho deciso di essere sincera anche in questo caso e ho scelto di interrompere il rapporto. Per inciso, mi chiamo Martina, ho 26 anni e vivo a Roma”.

Abito insieme ai miei genitori e sono impiegato nel nostro ristorante familiare. Ho un rapporto fantastico con entrambi. Considero mia madre come la mia confidente più stretta. Mio padre è molto simile a me, abbiamo i nostri contrasti, è genuino e onesto. Ho tre fratelli, Riccardo, Francesco e Marco.