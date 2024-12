Un’elezione per acclamazione

Il senatore Massimiliano Romeo è stato eletto segretario della Lega lombarda in un’assemblea che ha visto l’acclamazione unanime dei presenti. Questo evento segna un momento cruciale per il partito, che cerca di ritrovare la sua identità e il suo legame con le comunità locali. Romeo ha espresso chiaramente la sua intenzione di riportare la Lega alle sue radici, sottolineando l’importanza del simbolo e della militanza.

Un ritorno alle origini

Durante il suo discorso, Romeo ha affermato: “Se vogliamo prendere un po’ della Lega delle origini, prima viene il simbolo e poi la ‘cadrega’.” Questa dichiarazione evidenzia la sua volontà di mettere al primo posto i valori fondanti del partito, piuttosto che le ambizioni personali. La sua visione è quella di una Lega che si concentri sulle comunità e sui militanti, piuttosto che sulle personalità di spicco. Questo approccio potrebbe rappresentare una svolta significativa per il partito, che negli ultimi anni ha visto una crescente divisione interna.

Critiche alle attuali leadership

Romeo non ha risparmiato critiche nei confronti di alcuni esponenti del partito, come Zaia, Giorgetti e Vannacci, affermando che la loro visione non lo convince. Ha sottolineato che la Lega deve essere un movimento di comunità, dove ogni militante ha un ruolo fondamentale. “Nessuno di noi senza il simbolo avrebbe potuto fare quello che ha fatto”, ha dichiarato, rimarcando l’importanza dell’identità collettiva rispetto alle ambizioni individuali. Questo messaggio potrebbe risuonare con molti membri del partito che si sentono disillusi dalle recenti dinamiche interne.