Maternità surrogata: Malavasi (Pd), 'Roccella inadeguata'

Roma, 22 ott (Adnkronos) – "La Ministra Roccella è inadeguata a svolgere il proprio compito: pretendere che i medici denuncino le famiglie che hanno fatto ricorso alla GPA è semplicemente abominevole". Lo dice Ilenia Malavasi, deputata Pd in commissione Affari sociali.

"I medici vanno bene solo quando fanno obiezione di coscienza sull'interruzione di gravidanza e non quando si rifiutano di fare i delatori al servizio del governo simil ungherese? Ci faccia capire la Ministra. I medici e i pediatri non devono mettere a rischio la relazione di cura e devono tutelare tutti i bambini, nessuno escluso", prosegue.

"Il compito del personale sanitario è prendersi cura non fare la spia e mettere in difficoltà i cittadini per bene che lavorano e pagano le tasse a uno stato che li punisce per le loro scelte di vita. La verità è che vogliono trasformare l'Italia in uno stato autocratico, colpendo senza ritegno anche i minori e le famiglie. C'è di che aver paura”, conclude.