Matilda De Angelis: le battaglie di Lidia Poet, tra passato e presente

Roma, 14 apr. (askanews) – L’agguerrita avvocata Lidia Poet, interpretata da Matilda De Angelis, torna per portare avanti le sue battaglie per i diritti delle donne. L’ultima stagione della serie “La Legge di Lidia Poet” arriva su Netflix dal 15 aprile: sei episodi in con arguzia prosegue il proprio lavoro su casi complessi, insieme al fratello interpretato da Pier Luigi Pasino, incrocia vecchi e nuovi amori, e soprattutto si spende per la sua battaglie: eliminare le discriminazioni verso le donne nel mondo del lavoro.

Matilda De Angelis ha spiegato: “Lidia dice: voglio diventare avvocato, ci divento, mi tolgono la possibilità di esercitare la professione, faccio ricorso in cassazione, fallisco, ma continuo. Lidia Poet è morta a 94 anni ed era avvocata, prima avvocata d’Italia, ha visto il suffragio universale, e quella cosa non sarebbe mai successa se avesse avuto tutto quello che voleva dal primo momento”.

La regia di questa ultima stagione è di nuovo affidata a Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, a cui si è aggiunto Jacopo Bonvicini. E anche in questo caso, nonostante la storia e l’ambientazione di fine ‘800, tanti temi riecheggiano nel presente. “Noi siamo sempre riusciti a lanciare grandi perle di saggezza che facevano ridere ma facevano anche riflettere, proprio perché decontestualizzate dal 1800 erano ancora vere” ha concluso De Angelis.