Un annuncio atteso

Durante la recente puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend, Matilde Brandi ha finalmente svelato la data delle sue nozze con il fidanzato Francesco Tafanelli. La ballerina e showgirl, nota per la sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi, ha condiviso questo momento speciale con i telespettatori, rivelando che il matrimonio si svolgerà il 26 gennaio. Questa data non è casuale: gennaio è un mese significativo per Matilde, poiché coincide con la nascita delle sue figlie, Sofia e Aurora, e il 26 è anche il compleanno di Francesco.

Un matrimonio invernale

Matilde ha spiegato di preferire i matrimoni invernali a quelli estivi, una scelta che riflette il suo amore per la stagione fredda. La showgirl ha anche rivelato che l’organizzazione dell’evento sarà affidata a Enzo Miccio, un wedding planner di fama e amico della coppia. La location scelta per il matrimonio sarà Roma, un luogo caro a Matilde, dove potrà avere vicino a sé i suoi affetti più cari durante questo giorno speciale.

Dettagli sull’abito e sorprese

Durante l’intervista, Matilde ha mostrato delle scarpette in miniatura, simbolo della sua passione per la danza. Contrariamente a quanto si potesse pensare, non si tratta di un annuncio di un neonato in arrivo, ma di un oggetto che rappresenta un legame profondo con la sua carriera. Inoltre, ha rivelato che sarà Francesco a pensare all’abito da sposa, un gesto che dimostra la loro complicità e amore reciproco. La conduttrice Monica Setta ha anche sorpreso Matilde facendole ascoltare un messaggio della sua amica Manila Nazzaro, che ha avuto un ruolo importante nel farle conoscere il suo futuro marito.