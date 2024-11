Matt Gaetz, ex deputato della Florida, si ritira dalla corsa a ministro della Giustizia a causa degli scandali sessuali che hanno minato il suo supporto in Senato. Lo ha annunciato lo stesso ex deputato su X dopo le polemiche.

Matt Gaetz si ritira dalla corsa a ministro della Giustizia

L’ex deputato, già sotto indagine del Dipartimento della Giustizia e della Commissione Etica della Camera per il coinvolgimento di un suo associato in un caso di traffico sessuale, è stato recentemente accusato da due donne di averle pagate per prestazioni sessuali. Una delle accusatrici ha inoltre dichiarato di aver visto Gaetz in compagnia di una ragazza di 17 anni durante una festa nel 2017.

Gaetz ha negato più volte tutte le accuse e l’anno scorso ha dichiarato che l’indagine del Dipartimento di Giustizia sulle accuse di traffico sessuale, che coinvolgevano ragazze minorenni, si era conclusa senza alcuna accusa federale nei suoi confronti. Nonostante ciò, non avrebbe ottenuto i voti necessari per la conferma, con almeno quattro senatori repubblicani contrari.

“Ho avuto colloqui eccellenti e ho apprezzato le considerazioni dei senatori e il loro sostegno. Chiaramente la mia conferma sta diventando una distrazione per il lavoro cruciale svolto dallo staff per la transizione. Non c’è tempo da perdere. Per questo motivo ho deciso di ritirarmi dalla nomina all’incarico di procuratore generale. Il Dipartimento della Giustizia di Trump dovrà essere pronto a lavorare dal primo giorno”, queste le sue parole su X.

Trump lo ha ringraziato attraverso la piattaforma social Truth:

“Apprezzo i recenti sforzi di Gaetz nel cercare di essere confermato ministro della Giustizia. Stava facendo bene, ma allo stesso tempo non voleva essere una distrazione per l’amministrazione. Cosa che rispetto. Matt ha un grande futuro e non vedo l’ora di assistere alle grandi cose che farà”.

Matt Gaetz si ritira: Donald Trump nomina Pam Bondi

Il presidente Doland Trump ha nominato l’ex procuratrice della Florida, Pam Bondi, come segretario della Giustizia, prima donna a ricoprire questa carica. La nomina di Bondi arriva a sei ore di distanza dal ritiro di Gaetz dalla corsa a ministro della Giustizia.