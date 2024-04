Mattarella: 'attenzione a risvolti sociali tra veri fini attività economica'**

Canal Vridi, 4 apr. (Adnkronos) - Da Eni arriva "un grande messaggio sui veri fini dell'attività economica", perché "da un settore cosi' trainante come quello dell'approvvigionamento energetico presta attenzione ai risvolti sociali, alla vita sociale del P...

Canal Vridi, 4 apr. (Adnkronos) – Da Eni arriva "un grande messaggio sui veri fini dell'attività economica", perché "da un settore cosi' trainante come quello dell'approvvigionamento energetico presta attenzione ai risvolti sociali, alla vita sociale del Paese in cui si opera". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita al complesso scolastico di Canal Vridi, in Costa d'Avorio, ristrutturato da Avsi ed Eni, nell'ambito di un piano nazionale governativo di consolidamento delle istituzioni scolastiche.