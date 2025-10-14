Mattarella: 'comunità cristiane pagano prezzo guerre per opera moderazione'**

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani, non è accettabile che venga sottratto il futuro a intere generazioni. Spesso a pagare un ...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani, non è accettabile che venga sottratto il futuro a intere generazioni. Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane, prese di mira per il ruolo di stabilizzazione e di moderazione che tradizionalmente esercitano, in particolare nel Vicino Oriente".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontro con papa Leone XIV.