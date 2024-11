Mattarella: 'dialettica politica tenga conto di interesse nazionale'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "L'unità, la coesione non è antitesi alla dialettica politica, è il quadro in cui questa dialettica e questa contrapposizione si articola che è l'interesse nazionale del nostro Paese". Lo ha affermato il Presidente della Rep...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "L'unità, la coesione non è antitesi alla dialettica politica, è il quadro in cui questa dialettica e questa contrapposizione si articola che è l'interesse nazionale del nostro Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando gli studenti in occasione dell'evento '25 anni di Osservatorio permanente giovani-editori', presieduto da Andrea Ceccherini.