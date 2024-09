Mattarella esorta i giovani a pensare in maniera autonoma.

Il sociologo Max Weber sostiene che l'unico modo per raggiungere il possibile è tentare di realizzare l'impossibile. Il termine "realistico" può essere ingannevole, dato che l'interpretazione dei fatti varia da individuo a individuo. La visione della realtà è influenzata dagli interessi di chi la presenta, come nelle fake news, sottolineando la necessità di pensare autonomamente e di assumersi responsabilità per le proprie azioni. Queste riflessioni sono state condivise dal presidente della Repubblica al Festival del pensiero contemporaneo a Piacenza.

Secondo le affermazioni del sociologo Max Weber, fare un tentativo per realizzare l’impossibile è l’unico modo per raggiungere il possibile. La parola “realistico” è una di quelle parole che possono essere fraintese, ambigue ed ingannevoli, in quanto l’interpretazione dei fatti varia a seconda dell’esperienza personale di ogni individuo. La raffigurazione della realtà è influenzata dagli interessi di chi la propone, come possiamo vedere nelle fake news. Questo sottolinea l’importanza di pensare per conto proprio e di assumere la responsabilità per le proprie azioni. Queste sono state le parole del presidente della Repubblica, pronunciate durante il Festival del pensiero contemporaneo a Piacenza.