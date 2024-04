Mattarella: 'Ghana modello di democrazia per Africa'

Accra, 5 apr. (Adnkronos) - "In un momento in cui in alcuni Paesi dell'Africa Occidentale il sistema democratico sembra davvero vacillare, il Ghana, con la sua opera di radicamento dei valori democratici, dello Stato di diritto, del pluralismo politico e sociale, offre un modello important...

Accra, 5 apr. (Adnkronos) – "In un momento in cui in alcuni Paesi dell'Africa Occidentale il sistema democratico sembra davvero vacillare, il Ghana, con la sua opera di radicamento dei valori democratici, dello Stato di diritto, del pluralismo politico e sociale, offre un modello importante, di grande valore per tutta la regione e per l'intero continente africano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

"Anche grazie alle riforme intraprese -ha ricordato il Capo dello Stato- che il Ghana sta superando con successo la crisi eco-finanziaria che lo ha messo a prova nel periodo passato e questo consente una tranquillità e una serenità ripristinata con solidità".