Non bisogna temere il cambiamento. Rivisitando la questione, non è utile avere vecchi vini né conservarli in otri, tanto meno in tempi moderni. Questo concetto si applica anche alla crisi climatica. È fondamentale adottare strategie e soluzioni moderne, così come si è fatto in passato, per stimolare la ricostruzione del nostro Paese. Queste parole sono state espresse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’ottantesimo anniversario di Coldiretti, festeggiato a Roma presso il Teatro Eliseo.

La visione del Presidente Mattarella

Se i fondatori della Repubblica e di Coldiretti avessero continuato a guardare al passato, quale sarebbe stata la nostra destinazione? Qual è la nostra posizione attuale? Abbiamo il dovere di apprendere dalla loro eredità e di emulare la loro visione, ha concluso Mattarella nel suo intervento rivolto agli agricoltori presenti.