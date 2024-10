L’impegno per la solidarietà sociale, l’inclusione e la crescita è un’attività costante. Questo è stato affermato dal presidente Sergio Mattarella durante un intervento a Milano. Riferendosi a un incontro del ‘Centro Orientamento Immigrati – Fondazione Franco Verga’, ha osservato come gli immigrati di oggi siano diversi rispetto al passato, come ha spiegato il presidente Duilio. Sono stati definiti ‘nuovi sguardi, altre voci’. Non provengono più esclusivamente dal Sud Italia, ma da regioni più distanti, tra cui nazioni europee come l’Ucraina, colpita da un conflitto ingiustificabile, e dai Balcani. Anche altri continenti portano sfide simili, con condizioni insostenibili.

Impegno per la solidarietà sociale

Vi sono inoltre nuovi protagonisti che svolgono un ruolo fondamentale nel realizzare i principi di solidarietà che la nostra Costituzione ha sancito come essenziali per la nostra comunità.