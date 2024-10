Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha evidenziato che l’Europa deve fronteggiare importanti difficoltà di vario tipo, dalle questioni climatiche a quelle geopolitiche. Durante il vertice Arraiolos tenutosi a Cracovia, ha affermato che è fondamentale muoversi con decisione per permettere all’Unione di rispondere in modo efficace e tempestivo, assumendo le responsabilità necessarie. Tra le riforme urgenti, ha messo in risalto la necessità di una difesa comune per l’Unione europea.

