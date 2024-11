Mattarella: 'novità scientifiche entusiasmanti, serve concordia mondiale per regole comuni'**

Pechino, 10 nov. (Adnkronos) - "Le novità che vi sono sul piano scientifico sono entusiasmanti, bisogna fare in modo che non vengano usate in maniera perversa" ma "a beneficio delle persone. Questo richiede regole comuni nel mondo, che richiederebbero una convergenza, una conco...

Pechino, 10 nov. (Adnkronos) – "Le novità che vi sono sul piano scientifico sono entusiasmanti, bisogna fare in modo che non vengano usate in maniera perversa" ma "a beneficio delle persone. Questo richiede regole comuni nel mondo, che richiederebbero una convergenza, una concordia che in questo momento non abbiamo, che dobbiamo assolutamente recuperare". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di un'intervista all'emittente cinese Cgtn nel programma 'Leaders talk'.