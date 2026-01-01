Mattarella: 'pace percorso faticoso ma è l'unico che merita di essere intrapreso'**

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Beatissimo Padre, il tema scelto per la cinquantanovesima Giornata Mondiale della Pace - «La pace sia con tutti voi: verso una pace “disarmata e disarmante”» - coglie un tratto saliente dell’attuale fase storica, segnata da crescenti inqu...

Roma, 1 gen (Adnkronos) – "Beatissimo Padre, il tema scelto per la cinquantanovesima Giornata Mondiale della Pace – «La pace sia con tutti voi: verso una pace “disarmata e disarmante”» – coglie un tratto saliente dell’attuale fase storica, segnata da crescenti inquietudini e, per questa stessa ragione, ancor più bisognosa di aprirsi alla speranza". Lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella in una messaggio a papa Leone.

"Come Vostra Santità ha argomentato sin dall’inizio del Suo pontificato, la pace richiede amore, giustizia e solidarietà. La sua sede primaria è il cuore di ciascuno, indipendentemente dalla fede professata. Segue un “percorso incessante”, che richiede umiltà, perseveranza, ricerca della giustizia. È quindi un tragitto faticoso – lo è sempre stato nella storia dell’umanità – ma è l’unico che meriti di essere intrapreso. Mentre siamo in cammino, la coraggiosa azione pastorale della Santità Vostra ci è di confortante sostegno e accompagnamento", dice il presidente della Repubblica.