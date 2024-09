Mattarella sostiene che i ritardi sulla questione climatica sono nefasti, ma ora si stanno compiendo progressi significativi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a un incontro dell'ONU a Bonn sul cambiamento climatico, ha sottolineato l'impatto negativo dei ritardi nell'affrontare questa questione, tra cui l'aumento di calamità naturali devastanti. Ha enfatizzato il rischio che tali ritardi privino molte persone del diritto alla vita e ha chiamato a passi decisi per garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.

Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, ha parlato a Bonn a un incontro dell’ONU sul cambiamento climatico, esprimendo le sue preoccupazioni circa l’impatto dei ritardi nell’affrontare tale problema. È evidente a tutti che le conseguenze negative dei nostri ritardi sono in aumento e ci toccano in molti modi, incluso l’aumento della frequenza di calamità naturali che devastano ampie aree e fanno molte vittime. Egli ha sottolineato come i ritardi nell’affrontare il problema del cambiamento climatico stanno privando molte persone del loro diritto basilare alla vita. Ha esortato che se desideriamo lasciare ai nostri discendenti un mondo in cui possono vivere e fiorire in pace, dobbiamo tutti fare passi decisivi insieme.