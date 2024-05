Matteotti: Fontana, 'per ricordo suo scranno non sarà assegnato ad alcun deputato'

Matteotti: Fontana, 'per ricordo suo scranno non sarà assegnato a...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Esattamente 100 anni fa, dallo scranno di quest’Aula dove è stata apposta una targa in suo ricordo, Giacomo Matteotti pronunciò il discorso che gli sarebbe costato la vita. A perenne ricordo del suo sacrificio, questo scranno non sarà più assegnato ad alcun deputato". Lo ha annunciato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo la cerimonia di commemorazione in corso a Montecitorio, alla Presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; di quelli del Senato, Ignazio La Russa; e del Consiglio, Giorgia Meloni; e del vicepresidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso.

"In quella seduta, egli -ha ricordato Fontana- domandò l’annullamento in blocco dell’elezione dei deputati di maggioranza, denunciando il clima di intimidazioni e violenze in cui si erano svolte le elezioni politiche del 6 aprile. Denunciò inoltre in modo dettagliato i brogli e le falsificazioni compiuti dai fascisti nei seggi elettorali di tutto il Paese. Il suo intervento, di cui oggi saranno letti alcuni passi significativi, fu continuamente interrotto da vivissimi rumori e proteste, come riportato dal resoconto stenografico della seduta".