Maturità: Conte, 'la mia notte prima degli esami? Studiato fino a tardi per scacciare ansia'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "La notte prima degli esami sono stato sveglio fino a tardi. Ero uno di quegli studenti che fino all'ultimo non mollava, studiava fino a tardi, cercando così di scacciare via l'ansia". Lo dice Giuseppe Conte alla video chat 'Notte prima deg...

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "La notte prima degli esami sono stato sveglio fino a tardi. Ero uno di quegli studenti che fino all'ultimo non mollava, studiava fino a tardi, cercando così di scacciare via l'ansia". Lo dice Giuseppe Conte alla video chat 'Notte prima degli esami' su Skuola.net.

Sulle possibili tracce, tra anniversario Covid e pace, Conte osserva: "Io sono convinto che se ci fosse una traccia su; quale lezione avete appreso dalla pandemia? Leggeremo cose molto più interessanti di quelle che circolano nel dibattito pubblico.

Se dovesse uscire traccia sulla pace cosa scriverei? Io non sono antimilitarista ma la guerra non è mai la risoluzione dei conflitti e la pace non è astratta, richiede dialogo e percorsi che vanno costruiti", sottolinea il leader M5S.