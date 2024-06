Alle 8:30 in punto di questa mattina, mercoledì 19 giugno, ha preso il via l’Esame di Stato 2024. La Maturità, come di consueto, inizia con la prova del tema di italiano: 7 tracce a disposizione, che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha scelto a marzo, ma che sono state rivelate solo all’inizio dell’esame.

Maturità 2024: al via la prima prova

Dopo un anno di sacrificio e di studio, sono 526 mila i ragazzi che sono stati ammessi alla prova di Maturità 2024. L’Esame di Stato si apre, anche quest’anno, con il tema di italiano. Una prova uguale per tutti gli indirizzi di studio e della durata di 6 ore, che ha preso il via oggi alle 8:30. Fra le 7 tracce a disposizione, gli studenti hanno potuto scegliere fra le due della tipologia A (analisi del testo), le tre della tipologia B (tema argomentativo) e le rimanenti della tipologia C (tema d’attualità).

Maturità 2024: le tracce della prima prova

E alla fine, gli autori prescelti per l’analisi del testo sono stati Ungaretti (Vita d’un uomo) e Pirandello, due fra i più chiacchierati alla vigilia, nel consueto toto-nomi che si apre nelle settimane precedenti alla prima prova di maturità. Per quanto riguarda, il tema argomentativo c’è, invece, Storia d’Europa di Giuseppe Galasso, mentre per la traccia B2 invece un testo tratto da Maria Agostina Cabiddu in “Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)”. La traccia B3 invece fa riferimento ad un testo tratto da Nicoletta Polla-Mattiot. Il tema di attualità si riferisce, infine, a Rita Levi Montalcini in “Elogio dell’imperfezione”, per il C2, è stato scelto un testo tratto da Maurizio Camilito in “Profili, selfie e blog”.