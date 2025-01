Un’inchiesta che scuote il sistema carcerario

Un’operazione senza precedenti ha colpito il carcere romano di Rebibbia, dove i carabinieri, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno avviato una maxi indagine che ha portato all’emissione di misure cautelari per 32 individui. Questo intervento ha messo in luce un sistema illecito che operava all’interno del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) dell’ASL Roma 2, il quale gestisce i servizi per i detenuti nel carcere.

Il ruolo dello psicologo e le certificazioni false

Al centro di questa inchiesta c’è la figura di uno psicologo, accusato di aver promosso un meccanismo fraudolento per ottenere misure alternative alla detenzione per i detenuti. Attraverso l’emissione di certificazioni false, il professionista avrebbe facilitato l’accesso a programmi di trattamento e riabilitazione, bypassando le normali procedure legali. Questo ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’integrità del sistema carcerario, evidenziando come la corruzione possa infiltrarsi anche in ambiti delicati come quello della salute mentale e della giustizia.

Le conseguenze di un sistema corrotto

Le implicazioni di questa indagine sono enormi. Non solo si mette in discussione la credibilità delle misure alternative, ma si solleva anche un dibattito più ampio sulla gestione delle carceri in Italia. La scoperta di un sistema illecito come quello di Rebibbia potrebbe avere ripercussioni su altri istituti penitenziari e sulla fiducia del pubblico nei confronti delle istituzioni. È fondamentale che le autorità competenti prendano misure drastiche per garantire che simili abusi non si ripetano, ripristinando la legalità e la giustizia all’interno del sistema penale.