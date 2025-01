Controlli della Guardia di Finanza

Un’importante operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre 37mila fuochi d’artificio a Montella, un comune situato nella provincia di Avellino. I finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno effettuato un controllo approfondito in un’attività commerciale, scoprendo una situazione allarmante riguardo alla sicurezza dei prodotti pirotecnici in vendita. La presenza di un numero così elevato di articoli pirotecnici, esposti senza rispettare le normative di sicurezza, ha sollevato preoccupazioni significative per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

Condizioni di stoccaggio inadeguate

I giochi pirotecnici erano stoccati su scaffali in modo non conforme alle prescrizioni di sicurezza. In particolare, i prodotti erano privi delle necessarie protezioni che avrebbero dovuto garantire condizioni sicure per prevenire l’innesco accidentale della miccia di accensione. Inoltre, i fuochi d’artificio erano collocati a fianco di materiali infiammabili, come alcool etilico e vari materiali plastici e cartacei. Questa situazione rappresenta un grave rischio non solo per i lavoratori dell’attività commerciale, ma anche per i clienti e la struttura stessa, in caso di incendio.

Rischi per la sicurezza pubblica

Il sequestro di questi articoli pirotecnici evidenzia l’importanza di controlli rigorosi nel settore della vendita di prodotti potenzialmente pericolosi. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, e le autorità competenti sono chiamate a vigilare affinché le normative siano rispettate. Gli incidenti legati ai fuochi d’artificio possono avere conseguenze devastanti, e la prevenzione è fondamentale per evitare tragedie. La Guardia di Finanza, attraverso queste operazioni, dimostra il proprio impegno nel garantire la sicurezza pubblica e nel combattere il commercio illegale di prodotti pericolosi.