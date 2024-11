Il messaggio di una madre e nonna

Maye Musk, dietista e modella di fama mondiale, ha recentemente condiviso la sua visione sulla salute e la nutrizione durante un’intervista su Fox Business. A 76 anni, la madre di Elon Musk non ha paura di affrontare il tema della salute pubblica, sottolineando l’importanza di una dieta equilibrata e della collaborazione tra le comunità. Musk ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita alla pratica della dietetica, osservando da vicino le conseguenze delle cattive abitudini alimentari.

Il progetto “Make America Healthy Again”

Durante l’intervista, Musk ha discusso dell’iniziativa “Make America Healthy Again”, promossa dall’ex presidente Donald Trump e Robert F. Kennedy Jr. Questo progetto mira a incoraggiare le persone a scegliere alimenti più sani. Musk ha evidenziato che molti dei suoi pazienti presentavano problemi di salute legati all’alimentazione, come obesità, colesterolo alto e diabete. “Quando i pazienti iniziano a cambiare la loro dieta, i valori ematici migliorano notevolmente”, ha affermato, sottolineando come una corretta alimentazione possa ridurre i costi sanitari.

Il ruolo delle comunità nella salute

Maye Musk ha insistito sull’importanza della comunità nel promuovere stili di vita sani. “È fondamentale insegnare alle persone a mangiare meglio e farlo insieme”, ha dichiarato. La dietista ha riconosciuto le difficoltà di cambiare le abitudini alimentari in una comunità dove il cibo è una parte centrale della cultura. Inoltre, ha condiviso la sua esperienza personale come nonna di 14 nipoti, affermando di fare del suo meglio per fornire loro alimenti sani e nutrienti. Musk ha avvertito riguardo alla natura dipendente dei cibi poco salutari, affermando: “Se inizi a mangiarli, non riesci più a smettere”.

Scelte alimentari consapevoli

Per contrastare l’attrattiva dei cibi processati, Musk ha scelto di alimentarsi con frutta, verdura, yogurt, latte, cereali e pane integrale. Ha descritto il suo approccio alimentare come “flexitariano”, un regime che privilegia i cibi vegetali ma consente un consumo moderato di carne. “Per mantenere il corpo sano e la pelle luminosa, è necessario mangiare bene”, ha affermato, evidenziando l’importanza di una dieta equilibrata per il benessere generale.

Uno stile di vita attivo

Oltre a una dieta sana, Maye Musk promuove anche uno stile di vita attivo. Pratica regolarmente esercizi semplici che possono essere svolti a casa, come yoga, sollevamento pesi e passeggiate con i suoi cani. La sua dedizione alla salute e al benessere è un esempio per molti, dimostrando che è possibile mantenere un equilibrio tra alimentazione e attività fisica anche in età avanzata.