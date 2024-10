La cultura aperta a tutti: il museo come punto di riferimento per l'espressione culturale, senza distinzioni politiche

Non penso che la cultura appartenga a una fazione politica specifica. Essa deve rimanere accessibile e appartenere a tutti; confido che il museo continui a essere un punto di riferimento per l’espressione culturale. Quindi, benvenute tutte le ideologie, destra, sinistra e ogni altra! Se qualcuno desidera organizzare un evento, la festa è aperta a tutti, e sarei lieta di ricevere richieste anche da altri giornali.

Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma

Questo è ciò che afferma Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, in risposta alle controversie sull’utilizzo del museo per il party del Tempo, pubblicato da Antonio Angelucci. Durante la presentazione della collaborazione con la Pinacoteca di Brera, ha anche sottolineato l’importanza dei libri, ricordando le numerose presentazioni avvenute, tra cui quelle con Romano Prodi, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi. La prossima settimana, invece, accoglieremo Maria Elena Boschi, che presenterà il lavoro di Sabino Cassese. E per scherzare, abbiamo anche guadagnato un po’ di visibilità!