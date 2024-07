Vanno avanti i negoziati per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, come annunciato dall’ufficio di Benyamin Netanyahu.

Medio Oriente: riprendono i negoziati al Cairo

I negoziati per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi andranno avanti al Cairo, dove andrà una delegazione israeliana guidata dal capo dello Shin Bet Ronen Bar. Ad annunciarlo l’ufficio di Benyamin Netanyahu, che ha aggiungo che la delegazione negoziale israeliana a Doha, guidato dal capo del Mossad David Barnea, è rientrata in Israele dopo un vertice con i mediatori di Usa, Egitto e Qatar, come riportato da Sky Tg24. “Nell’incontro si è discusso dei capitoli dell’accordo per il ritorno degli ostaggi e le modalità di attuazione del piano, garantendo nel contempo tutti gli obiettivi della guerra” ha dichiarato la fonte.

Le dichiarazioni dei ministri del G7

Intanto, i ministri del G7 hanno dichiarato che “il programma di insediamenti del governo di Israele è in contrasto con il diritto internazionale e controproducente per la causa della pace“. Mentre i negoziati tra Israele e Hamas sono ancora in corso, l’attenzione è puntata sul rischio di una escalation al Nord.