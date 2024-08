Dopo la richiesta avanzata dagli Usa per il prossimo 15 agosto, arriva la conferma da parte di Israele sulla tregua in Medio Oriente

I negoziati per la tregua in Medio Oriente si erano fermati da un po’ di tempo e il rischio di una escalation era aumentato esponenzialmente dopo l’attacco di Tel Aviv a Teheran, in cui era stato ucciso il leader politico di Hamas.

Tregua in Medio Oriente: la posizione degli americani

Gli Usa non hanno mai smesso di assicurare il loro pieno appoggio a Israele, ma negli ultimi giorni erano stati molto chiari: si deve cercare di evitare che la guerra a Gaza si ampli ulteriormente. Per questo motivo, anche il presidente Biden si era esposto chiedendo a Tel Aviv di rendersi disponibile e aperta a nuovi negoziati su una tregua a partire dal prossimo 15 agosto. E nelle ultime ore è arrivata la risposta da parte di Israele

Tregua in Medio Oriente: la risposta di Israele è positiva

L’ufficio del premier israeliano BenJamin Netanyahu ha, infatti, annunciato che Israele invierà una delegazione a Doha o al Cairo il giorno di Ferragosto. Secondo quanto appreso, questa delegazione dovrà concordare i dettagli del quadro del cessate il fuoco a Gaza già formulato da Egitto, Stati Uniti e Qatar.