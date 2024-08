Le Forze di Difesa di Israele hanno annunciato e confermato oggi, giovedì 8 agosto, di aver ucciso in un attacco a Gaza due settimane fa Nael Sakhl, un membro di spicco di Hamas.

La morte di un membro di Hamas

Nael Sakhl sarebbe stato un grande terrorista che operava nel quartier generale della Cisgiordania di Hamas, dirigendo la pianificazione degli attacchi. Il 24 luglio, durante un’attività congiunta delle Forze di Difesa Israeliane e degli Shabak nella Striscia di Gaza, è stato attaccato ed ucciso.

La dichiarazione dell’IDF e del servizio di sicurezza

Le fonti rivelano che per più di un decennio, Nael ha operato dal ‘quartier generale di Hamas in Cisgiordania’. È stato responsabile della direzione delle attività terroristiche in Cisgiordania, oltre ad essere coinvolto nel finanziamento e nella fornitura di armi a cellule che hanno promosso attacchi terroristici contro civili e soldati israeliani in quell’area.

L’arresto di Nael Sakhl e il rilascio

Secondo il Times of Israel, Nael Sakhl era già stato arrestato da Israele nel 2003, dove era stato condannato all’ergastolo. Tuttavia, nel 2011 è stato rilasciato con l’accordo Gilad Schalit: il leader regionale di Hamas ha preso parte a uno scambio di prigionieri ed è stato portato nella Striscia di Gaza.