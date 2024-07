Un uomo armato di coltello ha colpito due persone in un centro commerciale di Karmiel in Galilea, in Israele. L’aggressore, un arabo-israeliano di Nahf, Jawwad Omar Rubia, è stato, a sua volta, colpito.

Israele, attacco con coltello in un centro commerciale: un morto e un ferito

Le telecamere di sicurezza di un negozio hanno ripreso l’attacco: nelle immagini si vede Rubia che aggredisce un giovane che rimane ferito ma risponde, aprendo il fuoco e uccidendo l’aggressore. Nel primo pomeriggio uno dei due uomini rimasti feriti è morto, mentre il secondo si trova ricoverato in ospedale. Secondo la polizia, l’autore dell’attacco è un arabo-israeliano. Secondo quanto riportato da un quotidiano israeliano, gli agenti hanno arrestato diversi membri della famiglia dell’aggressore, che lavoravano nel centro commerciale.

Hamas: “Questo attacco è una risposta naturale ai crimini a Gaza”

Hamas ha affermato che, quanto accaduto nel centro commerciale israeliano, è stata una risposta naturale alle operazioni di Israele a Gaza e in Cisgiordania: “Gli attacchi sono l’unico modo per difendere i diritti dei palestinesi e per liberare la loro terra“. Il gruppo palestinese non ha rivendicato la paternità dell’accoltellamento, ma ha definito l’aggressore come “uno degli eroi del nostro popolo“.

