Meeting Rimini: Trancassini, 'da sinistra solito disco rotto e lunare distanza da cittadini'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Le repliche inviperite delle opposizioni alle parole della presidente Meloni, pronunciate stamani al Meeting di Rimini, dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, la loro lunare distanza dalle necessità e dalle aspettative dei cittadini italiani. Sostegno alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie ed ai giovani che vogliono costruirne una; visione chiara sulla crisi ucraina e su quella mediorientale; solidità nel percorso riformatore su cui è incanalata l’Italia: questo è il programma lineare, riconosciuto ed apprezzato dalla comunità internazionale, a cui la sinistra risponde con il solito disco rotto dei comunicati stampa fotocopia”.

Lo afferma Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera.