La premier Giorgia Meloni ha parlato con i giornalisti durante il vertice di Budapest, esprimendo fiducia in una possibile collaborazione con Elon Musk

La premier Giorgia Meloni ha raggiunto Budapest, dove ha preso parte al vertice della Comunità Politica Europea.

Giorgia Meloni su Elon Musk

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta dal primo ministro ungherese Viktor Orban all’arrivo alla Puskas Arena, ha partecipato alla tavola rotonda sulle migrazioni presieduta dal cancelliere austriaco Karl Nehammer. Parlando con la stampa la premier ha espresso fiducia in una possibile collaborazione con Elon Musk, anche alla luce del risultato delle ultime elezioni americane. “Sicuramente è una persona che si è schierata nella campagna elettorale di Donald Trump come hanno fatto migliaia di altre persone, da una parte e dall’altra. Insomma, sembra che sia nel diritto dei cittadini aderire alle campagne elettorali” ha affermato riferendosi al patron di Tesla “Dopodiché io posso dirle che considero Elon Musk, un valore aggiunto in questo tempo, una persona che sicuramente. Ha fatto delle cose straordinarie, delle cose importanti“.

I temi del summit in Ungheria

Tra i temi in agenda, le sfide di sicurezza dell’Europa e le relazioni con gli Stati Uniti. La chiusura della giornata si è svolta con una cena presso il Parlamento ungherese, dove i leader hanno continuato a discutere delle relazioni transatlantiche e della situazione in Georgia e Moldova. La sessione plenaria di domani si concluderà con l’adozione di una dichiarazione finale focalizzata su temi chiave come il mercato unico, la ricerca, l’energia e il digitale.

Assenti e protagonisti al vertice europeo

La presenza di leader come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha reso il summit di Budapest un evento di rilevanza strategica, seppur segnato dall’assenza del premier spagnolo Pedro Sanchez, rimasto in patria a causa delle alluvioni che hanno colpito la Spagna. Il vertice ha visto anche una serie di incontri bilaterali, tra cui quello tra Orban e l’ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.