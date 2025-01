Giorgia Meloni a Washington per il giuramento di Trump: l'attesa cresce per l...

Lunedì 20 gennaio 2025, Donald Trump sarà ufficialmente proclamato 47° Presidente degli Stati Uniti. A causa di un’ondata di gelo artico su Washington, la cerimonia si terrà al chiuso, nella Rotonda del Campidoglio. Dall’Italia parteciperà Giorgia Meloni: ecco gli altri presenti all’evento.

Giorgia Meloni a Washington per l’insediamento di Trump: gli altri partecipanti

Per Giorgia Meloni ha prevalso il “piacere”, come lei stessa ha dichiarato in conferenza stampa all’inizio dell’anno, di essere presente al giuramento di Donald Trump.

La premier sarà accompagnata dai suoi vice, tra cui Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, e Antonio Giordano, segretario generale dell’ECR. Entrambi già presenti negli Stati Uniti, hanno in programma una serie di incontri con associazioni e think tank conservatori americani durante l’Inauguration Day. Sarà presente anche Andrea Di Giuseppe, deputato meloniano eletto negli Stati Uniti, noto per i suoi frequenti legami con Trump.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha scelto invece di restare in Italia, considerando gli sviluppi legati alle ferrovie dopo l’esposto del gruppo FS e la recente denuncia per attentato ai trasporti. In ogni caso, il partito sarà rappresentato a Washington da Paolo Borchia, capodelegazione a Strasburgo, che parteciperà all’evento insieme ai Patrioti, capitanati da Santiago Abascal, leader di Vox.

All’Inauguration Day parteciperanno anche Joe Biden, gli ex presidenti Obama, Bush e Clinton, e l’argentino Javier Milei. Assente invece il cinese Xi Jinping, che invierà il suo vice, Han Zheng. Sarà una platea tech molto affollata: oltre a Elon Musk, sono attesi Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman, Tim Cook e Sundar Pichai.

La cerimonia di insediamento di Donald Trump

La cerimonia di insediamento si svolgerà al chiuso, per la prima volta dal 1985 con Ronald Reagan, a causa delle temperature estremamente basse previste per lunedì 20 gennaio, che scenderanno fino a -12 gradi. Le autorità stimano la partecipazione di circa 200.000 persone, tra leader politici, rappresentanti industriali, sostenitori di Trump e manifestanti contrari.

Quest’anno, la performance musicale, che nel 2021 era stata affidata a Lady Gaga, sarà a cura della cantante country Carrie Underwood. Tra gli artisti che si esibiranno ci sarà anche Christopher Macchio, che ha raccontato di aver incontrato Trump per la prima volta quando Elton John ha annullato un’esibizione di Capodanno a Mar-a-Lago, e Macchio è stato chiamato a sostituirlo.

Secondo la tradizione, la cerimonia al Campidoglio inizia con il giuramento del nuovo vicepresidente. J.D. Vance salirà sulla piattaforma inaugurale verso le 11, ora italiana, per prestare giuramento. Subito dopo, sarà il turno di Donald Trump, che pronuncerà il suo discorso inaugurale.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, Rete 4, La7 con uno speciale di Enrico Mentana, oltre che sui canali all news Sky News24 e RaiNews 24. Sarà possibile seguirla anche online.