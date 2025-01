TikTok è stato oscurato negli Stati Uniti e non può più essere scaricato dagli store americani. L’ultima speranza per gli utenti statunitensi è Donald Trump, che domani si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca.

Blocco di TikTok negli Stati Uniti, il messaggio agli utenti: “Per fortuna arriva Trump”

TikTok è bloccato e scomparso dagli store americani. Chiunque provi ad accedere all’app negli Stati Uniti si trova di fronte la seguente scritta: “Spiacente, TikTok non è attualmente disponibile. Una legge che vieta TikTok è stata emanata dagli Stati Uniti. Siamo fortunati che il presidente Trump lavorerà con noi a una soluzione per ripristinare TikTok una volta che assumerà l’incarico. Restate sintonizzati”. Si chiama quindi Donald Trump l’ultima speranza per gli utenti del noto social cinese. Trump, ricordiamo, domani, 20 gennaio 2025, si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Inoltre, come riportato dall’agenzia Reuters, nemmeno le app CapCut e Lemon8, proprietà della società cinese ByteDance, come TikTok, non sono più disponibili negli store online di Google e Apple negli Stati Uniti D’America.

Blocco di TikTok negli Stati Uniti: cosa farà Trump?

Donald Trump rappresenta quindi l’ultima speranza per i 170milioni di utenti statunitensi di riavere TikTok. Ma, cosa farà il nuovo presidente al suo insediamento alla Casa Bianca? Il tycoon vorrebbe per prima cosa, con un ordine presidenziale, rinviare il blocco di 3 mesi. In questo modo guadagnerebbe tempo per capire come agire, visto che ByteDance non sembra intenzionata a cedere il social network.