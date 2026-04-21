Meloni al Salone del Mobile a Milano: filiera fondamentale

Milano, 21 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano nel giorno del taglio del nastro alla fiera di Rho.”Sono contenta di tornare al Salone del Mobile a portare l’attenzione del governo verso una filiera fondamentale del Made in Italy – ha detto – con oltre 50 miliardi di fatturato, il 2,3% del PIL e 300.000 addetti, export stabile e in crescita”.”Ieri abbiamo incontrato il presidente del Kenya – ha aggiunto Meloni parlando della crescita del settore in mercati nuovi – parlavamo di come in questi Paesi ci sia una crescita dell’attenzione verso i prodotti del Made in Italy.

Il tema della filiera del legno-arredo è uno di questi, + 13 % l’export in Africa nello scorso anno, e quindi ovviamente il governo ci deve essere, con la sua presenza ci deve essere con le sue risposte”.