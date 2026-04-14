Meloni: capisco Descalzi ma stop a gas Russia è arma efficace

Verona, 14 apr. (askanews) – “Descalzi, è un operatore del settore e chiaramente ha il dovere di porre le questioni per come le vede. Io, per quello le posso dire questo, continuo a sperare che quando il problema dovesse seriamente porsi, cioè il gennaio 2027, noi saremo riusciti a fare dei passi avanti, a portare la pace in Ucraina”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando del bando sul gas russo al suo arrivo al Vinitaly.”Non dobbiamo dimenticare che la pressione economica che abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l’arma più efficace che abbiamo per costruire la pace”, ha aggiunto.