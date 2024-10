Meloni incontra il presidente di Microsoft e si dichiara favorevole all'investimento nel nostro paese.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente di Microsoft, Brad Smith, discutendo l'imminente investimento di Microsoft in Italia per espandere i data center. Questa mossa è vista come un passo per rafforzare la posizione dell'Italia come centro digitale nel Mediterraneo, in linea con il Piano Mattei per l'Africa e l'iniziativa Pgii del G7. L'incontro fa parte di una serie di dialoghi tra Meloni e leader nel settore della tecnologia per discutere le future tendenze globali in tecnologia e informatica.

Oggi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ospitato a Palazzo Chigi il presidente di Microsoft, Brad Smith. Durante il loro incontro, Meloni ha espresso contentezza per l’importante investimento che Microsoft ha programmato per l’Italia. Questo investimento mira ad ampliare i data center, rispondendo così alla crescente esigenza di servizi di intelligenza artificiale. Una comunicazione ufficiale di Palazzo Chigi mette in evidenza come il potenziamento delle capacità computazionali, valorizzando l’eccellenza italiana nella formazione e ricerca, possa aiutare a rafforzare la posizione dell’Italia come centro digitale nel Mediterraneo. Questo è in linea con le priorità del Piano Mattei per l’Africa e con l’iniziativa strategica Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), promossa nel contesto del G7. Inoltre, il comunicato sottolinea che l’incontro si inserisce in una serie di dialoghi tra Meloni e figure di spicco nel settore innovativo, permettendo una discussione sulle future evoluzioni della tecnologia e dell’informatica a livello mondiale, con focus sulle possibilità da sfruttare e sui rischi da gestire.