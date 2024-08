La premier Giorgia Meloni è giunta oggi intorno alle 12:30 a Parigi, più precisamente a Casa Italia, per salutare e fare gli auguri a tutti gli atleti azzurri che partecipano alle Olimpiadi di quest’anno. Ma la Presidente del Consiglio ha anche colto l’occasione per commentare il ritiro di Carini contro Khelif, argomento che aveva già avuto modo di affrontare in passato.

Meloni da Parigi difende Carini

Meloni ha subito precisato che non concorda con la precisione presa dal CIO di far gareggiare Khelif. sottolineando come da tempo, già dal 2021, anno in cui il regolamento su questa materia è stato modificato, fosse contraria a questa scelta, presentando anche una mozione in merito. Per quanto riguarda strettamente la gara invece, secondo la premier non sarebbe stata equa considerati i livelli di testosterone presenti nel sangue dell’atleta avversaria.

Meloni a Parigi sul ritiro di Carini: “Bisogna fare attenzione”

Giorgia Meloni ha poi aggiunto che bisogna essere sempre cauti che nel tentativo di non discriminare, poi si finisca a discriminare in altro modo. Secondo il punto di vista della premier, portare all’estremo alcune tesi rischia di avere un impatto negativo sui diritti delle donne, concludendo che atleti con caratteristiche genetiche maschili non debbano partecipare alle gare femminili per tutelare il diritto delle atlete di poter competere equamente.

Meloni ringrazia Carini a Parigi

Nonostante il ritiro dell’atleta, Meloni ha aggiunto che ringrazia comunque Angela Carini per come si è battuta, aggiungendo di essersi emozionata dopo aver letto il messaggio che l’atleta aveva condiviso prima della gara.