Meloni: sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele

Verona, 14 apr. (askanews) – “In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al Vinitaly.”Non penso che le alleanze con le nazioni cambino in base a chi le guida o le governa, quando uno non è d’accordo lo deve dire – ha sottolineato – ma non penso che i nostri alleati strategici dovrebbero essere altri, non penso che dovremmo guardare a un’altra parte del mondo, per quanto possa essere complesso e difficile, il mio orizzonte, il nostro orizzonte, rimane l’occidente”.