Meloni sostiene che la condizione di Bucci non ne diminuisce nÃ© il valore nÃ© le competenze.

La salute non dovrebbe mai essere strumentalizzata in politica: Giorgia Meloni sostiene Marco Bucci come Presidente della Regione Liguria

A volte, purtroppo, il livello del confronto politico scende inaccettabilmente. È però essenziale sottolineare che la salute di un individuo non dovrebbe mai essere usata per fini politici. Una malattia non diminuisce il valore e la competenza di chi, come Marco Bucci, ha già dimostrato di essere un amministratore capace e appassionato. Questo è quanto sostiene la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, sui social. Sono convinta che, se sarà eletto, saprà essere un grande Presidente della Regione Liguria, pronto a guidarla con la medesima energia e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto – conclude Meloni -. Vai Marco!