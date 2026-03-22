“Potrebbe essersi evoluto”. Meningite, la preoccupante ipotesi degli esperti sul super ceppo

Un possibile “super ceppo” di meningococco B, che potrebbe essersi evoluto acquisendo una maggiore capacità di trasmissione, è tra le ipotesi considerate per spiegare l’epidemia di meningite scoppiata nella contea del Kent. L’evento, descritto come “senza precedenti” per estensione, risulta particolarmente anomalo soprattutto per l’elevato numero di casi iniziali riconducibili al sierotipo B. Al momento si tratta solo di una teoria, ma è oggetto di valutazione da parte di diversi esperti citati dalla rivista The BMJ.

Meningite in Uk: risposta sanitaria, vaccinazioni e valutazione del rischio

In risposta all’epidemia, le autorità sanitarie hanno adottato un insieme coordinato di interventi per limitare la diffusione dell’infezione, concentrandosi in particolare su profilassi antibiotica e vaccinazioni mirate. La gestione dei contatti stretti rappresenta uno degli aspetti più complessi, soprattutto in contesti caratterizzati da interazioni numerose e non tracciabili con precisione. Per questo motivo, oltre alle attività di contact tracing, sono state potenziate le campagne di vaccinazione e rese disponibili ulteriori dosi per soddisfare la crescente domanda, anche attraverso una rete più ampia di strutture e orari estesi.

Dal punto di vista del rischio epidemiologico, la probabilità di contagio per la popolazione generale rimane bassa, mentre aumenta in presenza di esposizioni dirette o contatti ravvicinati non protetti. In questi casi, le indicazioni prevedono monitoraggio clinico per diversi giorni, somministrazione di antibiotici a scopo preventivo e vaccinazione nei soggetti non immunizzati, in base a una valutazione individuale. L’episodio evidenzia anche l’importanza della sorveglianza sanitaria e della tempestiva segnalazione dei casi sospetti, strumenti fondamentali per intercettare eventuali nuovi focolai.

Infine, emerge con forza il ruolo della prevenzione vaccinale nelle fasce più giovani, dove la maggiore socialità aumenta l’esposizione al rischio, sottolineando la necessità di una comunicazione scientifica chiara e affidabile e di una corretta informazione per sostenere l’adesione alle campagne di immunizzazione.

“Potrebbe essersi evoluto”. Meningite, la preoccupante ipotesi degli esperti sul super ceppo

Nel focolaio di meningite registrato nella contea del Kent, gli esperti stanno valutando l’ipotesi che all’origine dell’evento possa esserci una variante particolarmente adattata del meningococco di tipo B, potenzialmente più efficiente nella trasmissione tra individui. Si tratta ancora di una teoria in fase di approfondimento, ma l’attenzione si concentra su un possibile ceppo con caratteristiche evolutive tali da favorire una diffusione più rapida rispetto ai ceppi osservati in precedenza. In alternativa, viene considerato il ruolo di fattori ambientali e comportamentali: un evento iniziale in un locale notturno della città di Canterbury avrebbe potuto esporre simultaneamente molte persone, creando le condizioni ideali per una trasmissione estesa in un breve lasso di tempo.

La modalità di contagio del meningococco B avviene principalmente tramite secrezioni respiratorie e contatti stretti, spesso in contesti di vita quotidiana condivisa. Tuttavia, in situazioni come quella descritta, la presenza di numerosi individui in uno spazio chiuso, unita a comportamenti tipici della socialità giovanile (come la condivisione di bevande, dispositivi elettronici o sigarette elettroniche), può aumentare significativamente il rischio di trasmissione. Un ulteriore elemento critico è la difficoltà nel ricostruire la rete dei contatti: quando le persone coinvolte non si conoscono tra loro o non dispongono dei recapiti reciproci, il tracciamento diventa complesso e rallenta le misure di contenimento.

Gli studiosi osservano inoltre che variazioni improvvise nel numero dei casi possono talvolta indicare cambiamenti nel microrganismo stesso, ma per confermare questa ipotesi sono necessarie analisi genetiche dettagliate e confronti con ceppi già circolanti nel Regno Unito.