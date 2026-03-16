E’ emergenza per una nuova epidemia di meningite, malattia molto pericolosa che può portare al decesso nel giro di poche ore. E’ già stato attivato un piano di profilassi.

Epidemia di meningite nel Regno Unito: scatta l’allarme

E’ allarme nel Regno Unito, precisamente nella contea di Kent, situata nel sud-est dell’Inghilterra, per una nuova epidemia di meningite. Dopo infatti la morte di due giovani universitari e il ricovero in ospedale di altre 11 persone, in condizioni gravi, è scattato l’allarme. A renderlo noto la BBC, specificando che appunto tutte le infezioni sarebbero state diagnosticate nella contea di Kent, coi pazienti che avrebbero un’età compresa tra i 18 e i 21 anni. La meningite è una malattia molto pericolosa, trattandosi di una infezione delle membrane protettive che circondano il cervello e il midollo spinale e, se non curata in tempo, può portare al decesso in poche ore. I sintomi iniziali di questa malattia sono febbre, vomito e un forte mal di testa che può provocare sepsi potenzialmente letale.

Meningite, scatta l’allarme per una nuova epidemia: attivato un piano di profilassi

Nel Regno Unito, nella contea di Kent, dopo la morte di due studenti universitari e il ricovero di altre 11 persone (la maggior parte studenti) in ospedale per meningite, è scattato il piano di profilassi. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria sta contattando oltre 30mila studenti, membri del personale e le famiglie per informare su quanto sta accadendo.