A Perugia, una tragedia ha colpito una famiglia: una bimba di cinque mesi è morta a causa di una meningite fulminante da Neisseria meningitidis. I sintomi, comparsi improvvisamente durante la notte, hanno richiesto un intervento immediato dei medici del pronto soccorso pediatrico, ma nonostante il rapido trasferimento in Terapia Intensiva Neonatale, la piccola non ce l’ha fatta.

Bimba di 5 mesi morta in ospedale: stroncata in poche ore da meningite fulminante

Come riportato da Perugia Today, una tragedia ha colpito la comunità di Perugia oggi, martedì 17 febbraio: una bambina di cinque mesi è deceduta all’ospedale Santa Maria della Misericordia a causa di una meningite fulminante provocata dal batterio Neisseria meningitidis, una forma particolarmente aggressiva dell’infezione che può progredire in poche ore.

La piccola, che durante la notte non era stata bene e aveva iniziato a sviluppare febbre, è stata portata dai genitori al pronto soccorso pediatrico nella tarda mattinata, preoccupati per l’improvviso malessere e l’innalzamento della temperatura corporea. Vista la rapidissima evoluzione dei sintomi, i medici hanno disposto un immediato trasferimento in Terapia Intensiva Neonatale. Nonostante gli sforzi e l’intervento tempestivo dello staff sanitario, la bambina non ce l’ha fatta e il decesso è avvenuto nelle ore successive.

Bimba di 5 mesi stroncata in poche ore da meningite fulminante: la nota dell’ospedale

La direzione dell’Azienda ospedaliera ha provveduto a notificare il caso obbligatoriamente al servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1, attivando così le indagini epidemiologiche previste per casi di malattia invasiva da meningococco e l’adozione di tutte le misure di profilassi per i contatti stretti. La Direzione ospedaliera, insieme alla direzione regionale umbra e alla presidente Stefania Proietti, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore, sottolineando il rispetto per la loro privacy.