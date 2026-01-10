Un dramma ha colpito una famiglia di Bibbiano: una bimba di 13 mesi è morta all’Ospedale Maggiore di Parma a causa di una meningite da pneumococco, un’infezione batterica aggressiva che le ha provocato danni irreversibili. La corsa disperata in ospedale non ha evitato il peggio.

Dramma a Bibbiano: la febbre alta e la corsa in ospedale

Come riportato da Parma Today, la piccola viveva con la famiglia a Bibbiano, in Val d’Enza, provincia di Reggio Emilia. I genitori, allarmati per la febbre alta della figlia, l’avrebbero inizialmente portata dal pediatra, che avrebbe consigliato loro di recarsi in un pronto soccorso locale. Dopo la prima valutazione, i medici avrebbero deciso di trasferirla al Maggiore di Parma, dove la bambina è stata ricoverata il 21 dicembre.

Nei giorni successivi, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, e nonostante gli sforzi dei sanitari, ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, dove amici e vicini si sono stretti attorno ai genitori in un momento di dolore così improvviso e drammatico.

Dolore e incredulità, bimba di un anno muore per meningite

La bambina, di appena un anno e un mese, di origine indiana è deceduta il 1° gennaio all’Ospedale Maggiore di Parma. La causa del decesso sarebbe stata una grave infezione batterica legata a meningite da pneumococco, che avrebbe provocato danni irreversibili sia al sistema nervoso centrale sia a quello cardiocircolatorio, rendendo impossibile ogni intervento salvavita.

La meningite da pneumococco è una forma particolarmente aggressiva che, soprattutto nei bambini molto piccoli, può evolvere rapidamente e portare a conseguenze fatali in poche ore o giorni.